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Широкова, судя по всему, в «Урале» не будет

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-капитана сборной России Романа Широкова, судя по всему, не будет в «Урале».

Напомним, ранее в интервью «Советскому спорту» президент клуба Григорий Иванов и главный тренер Александр Тарханов говорили, что Роману сделано предложение возобновить карьеру в клубе из Екатеринбурга. Однако ответа игрок так и не дал.

Корреспондент «Советского спорта» обратился за комментариями к агенту Широкова Арсену Минасову, но он ответил, что «пока говорить не о чем».

Таким образом, на первый сбор, который пройдет на Кипре, «Урал» отправится без Широкова.

Напомним, последний матч на профессиональном уровне 35-летний Широков провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3), а после играл в любительской лиге за «Атлантис». 

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