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«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Челси« на поле стадиона « Стэмфорд Бридж» уверенно переиграли «Питерборо Юнайтед« в матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:1.

Счет в матче на 18-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Педро Родригес. В самой концовке первого тайма бельгийский форвард Миши Батшуайи удвоил преимущество «Челси». На 52-й минуте бразильский полузащитник Виллиан сделал счет крупным. «Питерборо» усилиями Тома Николса отквитал один мяч. Однако спустя пять минут Родригес ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет в матче.

Отметим, что на 67-й минуте прямую красную карточку получил капитан «Челси» Джон Терри.

Соперник лондонской команды по следующему раунду турнира определится позднее в жеребьевке.

Кубок Англии
1/32 финала

«Челси» (Лондон) — «Питерборо Юнайтед» (Питерборо) — 4:1
Голы: 1:0 — Педро, 18; 2:0 — Батшуайи, 43; 3:0 — Виллиан, 52; 3:1 — Николс, 70; 4:1 — Педро, 75.

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