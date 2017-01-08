«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии
Футболисты «Челси« на поле стадиона « Стэмфорд Бридж» уверенно переиграли «Питерборо Юнайтед« в матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:1.
Счет в матче на 18-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Педро Родригес. В самой концовке первого тайма бельгийский форвард Миши Батшуайи удвоил преимущество «Челси». На 52-й минуте бразильский полузащитник Виллиан сделал счет крупным. «Питерборо» усилиями Тома Николса отквитал один мяч. Однако спустя пять минут Родригес ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет в матче.
Отметим, что на 67-й минуте прямую красную карточку получил капитан «Челси» Джон Терри.
Соперник лондонской команды по следующему раунду турнира определится позднее в жеребьевке.
Кубок Англии
1/32 финала
«Челси»
(Лондон) — «Питерборо Юнайтед» (Питерборо)
— 4:1
Голы: 1:0 — Педро, 18; 2:0 — Батшуайи, 43; 3:0 — Виллиан, 52; 3:1 — Николс, 70; 4:1 — Педро, 75.