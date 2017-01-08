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Татьяна Акимова: Когда идешь лидером, появляются сверхсилы

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 26-летняя Акимова допустила три промаха на третьем огневом рубеже и заняла 13-е место.

«Сегодня гонка мне понравилась. С первого круга все шли в довольно-таки комфортном темпе, мне хорошо работалось. Единственное, что со стрельбой я не совсем справилась – это какая-то неуверенность после вчерашней гонки. Немного, может, с пульсом не рассчитала. Но на последний рубеж я собралась и отработала довольно-таки неплохо, билась.

Мне нравится работать контактно, держаться за кем-то. Здорово, когда выходишь вперед, идешь лидером. Как будто появляются какие-то сверхсилы», – приводит слова Акимовой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, до этого на этапе в Оберхофе Акимова заняла 14-е место в спринте и 32-е – в гонке преследования.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки 

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