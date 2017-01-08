Александр Легков: Не сомневался в победе Устюгова
Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал победу Сергея Устюгова на «Тур де Ски».
- Прекрасные
эмоции. Мы с Серегой уже созвонились,
спасибо ему огромное за эту победу. Он
не раз говорил, что борется за нас, это
очень приятно слышать, придает много
сил. Я не сомневался в его победе, у него
огромное будущее, его победа на «Тур
де Ски» в такое время говорит о том,
что русские богатыри еще не перевелись,
- передает слова Легкова ТАСС.
Напомним, что 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Валь-ди-Фьемме
(Италия)
«Тур де Ски»
7-я гонка
Мужчины
Гонка преследования, 9 км (С)
1. Сергей
Устюгов (Россия) – 30.27,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 31.30,6
3. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.46,8…