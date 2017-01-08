Александр Легков: Не сомневался в победе Устюгова

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал победу Сергея Устюгова на «Тур де Ски».

- Прекрасные эмоции. Мы с Серегой уже созвонились, спасибо ему огромное за эту победу. Он не раз говорил, что борется за нас, это очень приятно слышать, придает много сил. Я не сомневался в его победе, у него огромное будущее, его победа на «Тур де Ски» в такое время говорит о том, что русские богатыри еще не перевелись, - передает слова Легкова ТАСС.



Напомним, что 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Валь-ди-Фьемме (Италия)

«Тур де Ски»

7-я гонка

Мужчины

Гонка преследования, 9 км (С)

1. Сергей Устюгов (Россия) – 30.27,7

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 31.30,6

3. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.46,8…