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Фелипе Мело ушел из «Интера» в «Палмейрас»

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Полузащитник «Интера» Фелипе Мело вернулся в Бразилию, подписав трехлетний контракт с «Палмейрасом».

«Меня поразила та теплота, с которой меня приняли болельщики. Это все и решило.

Я исполнил свою мечту о возвращении в Бразилию в том возрасте, когда я могу бегать и делать то, что люблю, без каких-либо серьезных проблем», – сказал 33-летний Мело.

До переезда в Европу Мело играл в Бразилии за «Фламенго» (2001-2003), «Крузейро» (2003), с которым выиграл чемпионат страны, и «Гремио» (2004).

В Европе наибольших успехов полузащитник добился в «Галатасарае». Он трижды стал чемпионом Турции (2012, 2013, 2015), два раза побеждал в Кубке Турции (2014, 2015) и три раза в Суперкубке (2012, 2013, 2015).

В нынешнем сезоне Мело выходил на поле в пяти матчах «Интера» в серии A и пяти матчах Лиги Европы.

Добавим, что «Палмейрас» является действующим чемпионом Бразилии.

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