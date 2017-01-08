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Аввакумова стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье, 8 января, на проходящем в в немецком Оберстдорфе на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место во втором старте.

Российская спортсменка по сумме двух попыток По сумме двух попыток россиянка набрала 223,7 балла, обойдя на 0,1 балла японку Юкки Ито, ставшую в итоге четвертой. Победу одержала трехкратная обладательница Кубка мира японка Сара Таканаси. Серебряным призером стала словенка Эмма Клинец.

Прыжки на лыжах с трамплина
Кубок мира
Третий этап
Оберстдорф (Германия)
Женщины. К-120

1. Сара Такахаси (Япония) – 263,0
2. Эмма Клинец (Словения) – 234,1
3. Ирина Аввакумова (Россия) – 223,7…

18. Софья Тихонова (Россия) – 170,0…
25. Анастасия Баранникова (Россия) – 148,1
26. Ксения Каблукова (Россия) – 147,1…
36. Александра Кустова (Россия) – 60,0

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