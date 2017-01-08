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Team Empire анонсировала новый состав по Dota 2

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Организация Team Empire представила новый состав команды по Dota 2 на весеннюю часть сезона.

К команде присоединились Ростислав «fn» Лозовой и Владимир «Chappie» Кузьменко.

«Можно дать достаточно стандартный комментарий, рассказав о том, как подбирали игроков, какая атмосфера в команде и каких свершений мы ждём от состава в новом году. Можно добавить к этому комментарию пару предложений в стиле: «Добро пожаловать в семью!»,  «Дайте сыграться», «Будет тяжело, но с вашей поддержкой нам горы по плечо!» или «Мы очень рады, что такой сильный и уверенный игрок, как «Username» присоединился к нам»... Но это всё будет в другой раз — пусть наши результаты в новом сезоне скажут всё за меня», — прокомментировал менеджер состава Дмитрий «Korb3n» Белов.

Состав Team Empire:

Владимир «Chappie» Кузьменко
Ростислав «fn» Лозовой
Андрей «Ghostik» Кадык
Ярослав «Miposhka» Найдёнов
Ринат «KingR» Абдуллин

Напомним, что ранее коллектив покинули Илья «ALOHADANCE» Коробкин и Сергей «G» Брагин.

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