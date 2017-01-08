Юношеская сборная России забила восемь мячей Индии в стартовом матче Мемориала Гранаткина-2017
В матче первого тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 Россия победила Индию со счетом 8:0.
В составе нашей команды по дублю оформили Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков, также отличились Никита Глушков, Роман Денисов, Александр Руденко и Станислав Лацевич (с пенальти).
Россияне лидируют с тремя очками в группе В, второе-третье место делят Латвия и Беларусь, которые сыграли вничью (1:1), замыкает таблицу Индия. Следующую встречу подопечные Михаила Галактионова проведут 10 декабря против латышей, индусы сыграют в этот же день с белорусами.
Мемориал Гранаткина-2017. Результаты первого игрового дня
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше. Действующий победитель соревнований - сборная Словении.