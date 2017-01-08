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Скрипченко не комментирует жалобу, которую «Урал» подает на него в РФС

Артем Локалов
Артем Локалов
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко заявил, что не будет комментировать ситуацию с уходом с поста главного тренера «Урала». Сегодня президент уральского клуба Григорий Иванов заявил в СМИ, что «Урал» подает жалобу на Скрипченко в палату РФС по разрешению споров.

Это связано с тем, что «Урал» требовал выплаты трех зарплат со Скрипченко, однако он не сделал этого. Как известно, в ноябре прошлого года Иванов принял отставку Скрипченко, который ссылался на то, что ему необходимо лечение, но вскоре возглавил «Крылья Советов». Тогда Иванов сказал, что Скрипченко обманул «Урал».  

Корреспондент «Советского спорта» спросил Скрипченко, что он может сказать в ответ на слова Иванова.

- Без комментариев. Отвечать на вопросы об этом не буду, - заявил белорусский специалист.

Интервью Вадима Скрипченко о подготовке команды ко второй части сезона, громкой победе над «Спартаком» и переходе Ибрагима Цаллагова в «Зенит» – в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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