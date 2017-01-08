Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Баскетбол  Зенит114 : 110Химки
Хоккей  Автомобилист4 : 3Спартак
Футбол  Дженоа0 : 1Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Повторить результат Устюгова будет практически невозможно

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы российского лыжника Сергея Устюгова на «Тур де Ски».

- Хочу поздравить Сергея и всю лыжную сборную с таким блестящим успехом. Сережа в последние годы демонстрирует великолепную форму. Для нас это очень важная победа, повторить такой результат - шесть побед на семи этапах - будет практически невозможно. Убедительная победа, просто красавец, надеюсь, что Сережа сможет восстановиться к чемпионату мира, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что Устюгов установил рекорд «Тур де Ски», поднимавшись на пьедестал почета на всех этапах. На его счету шесть побед и одно второе место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Российские хоккеисты на МЧМ выглядели достойноВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею.«Устюгов – суперзвезда. Это факт». Денис Панкратов – о победе россиянина«Устюгов – суперзвезда. Это факт». Денис Панкратов – о победе россиянинаДвукратный олимпийский чемпион по плаванию поделился с «Советским спортом» мыслями о победе Сергея Устюгова.Александр Легков: Не сомневался в победе УстюговаОлимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал победу Сергея Устюгова на «Тур де Ски».Русский, быстрый, чистый! Устюгов доказал: россиянам для побед допинг не нуженРусский, быстрый, чистый! Устюгов доказал: россиянам для побед допинг не нуженСергей Устюгов стал вторым после Александра Легкова российским победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».Сергей Устюгов: Шел на автопилоте, а что было на подъеме, просто трудно передать словамиРоссийский победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов поделился впечатлениями от заключительного седьмого этапа многодневки «Тур де Ски».Устюгов стал победителем «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски». На заключительном седьмом этапе многодневки 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятаяВ Валь-ди-Фьемме (Италия) проходит заключительный этап «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке преследования у мужчин одержала норвежка Хайди Венг.Мартин Сундбю: Чтобы опередить Устюгова мне нужно чудоНорвежский лыжник Мартин Сундбю рассказал, что для победы в «Тур де Ски» ему необходимо чудо.Сергей Устюгов: Для Сундбю минута отрыва ничего не значитРоссиянин Сергей Устюгов прокомментировал второе место в гонке на 15 км классическим стилем в масс-старте в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски», которая прошла в итальянской Валь-ди-Фьемме.Мартин Сундбю выиграл масс-старте на «Тур де Ски», Устюгов – второйНорвежец Мартин Сундбю стал победителем гонки на 15 км классическим стилем в масс-старте в рамках многодневки «Тур де Ски».Устюгов поздравил Нортуга с днем рожденияРоссийский лыжник Сергей Устюгов после окончания гонки в рамках «Тур де Ски» поздравил норвежца поздравил Петтера Нортуга с днем рождения.Виталий Мутко: Надеюсь, Устюгов надолго вошел в элиту мировых лыжВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал победу лыжника Сергея Устюгова в пяти гонках «Тур де Ски».Сергей Устюгов: Хотел доказать, что русские могут бегать без допингаРоссиянин Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на «Тур де Ски».Елена Вяльбе: Очень рада за Устюгова и горжусь имПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала очередную победу лыжника Сергея Устюгова на гонке «Тур де Ски».Устюгов против царапин на допинг-пробах. Колонка ЦыбаневаУстюгов против царапин на допинг-пробах. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о победах Сергея Устюгова на «Тур де Ски».Сергей Устюгов: Посвящаю свою победу маме, у нее сегодня день рожденияРоссиянин Сергей Устюгов, выигравший индивидуальную гонку на 10 км в рамках «Тур де Ски», рассказал, кому посвятил победу.Устюгов одержал пятую победу подряд на «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на многодневной гонке «Тур де Ски».Сергей Устюгов: До самого конца не верил, что Сундбю меня не догонитРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем.Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на многодневной гонке «Тур де Ски».Шведка Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Чекалева – восьмаяШведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на многодневной гонке «Тур де Ски».
Главные новости
Лыжный спорт
Виталий Мутко: Повторить результат Устюгова будет практически невозможно
Футбол
Скрипченко не комментирует жалобу, которую «Урал» подает на него в РФС
Футбол
«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии
Футбол
Широкова, судя по всему, в «Урале» не будет
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Шел на автопилоте, а что было на подъеме, просто трудно передать словами
Баскетбол
Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Химки». Онлайн
Лыжный спорт
Устюгов стал победителем «Тур де Ски»
Футбол
Агент Эбуэ: Завтра трансфер Куасси в «Селтик» будет подтвержден официально
Футбол
Ули Хенесс: Огромные затраты китайских клубов – просто нездоровая ситуация
Биатлон
Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова – 13-я
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости
Тур де Ски
Тур де Ски