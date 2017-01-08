Виталий Мутко: Повторить результат Устюгова будет практически невозможно

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы российского лыжника Сергея Устюгова на «Тур де Ски».

- Хочу поздравить Сергея и всю лыжную сборную с таким блестящим успехом. Сережа в последние годы демонстрирует великолепную форму. Для нас это очень важная победа, повторить такой результат - шесть побед на семи этапах - будет практически невозможно. Убедительная победа, просто красавец, надеюсь, что Сережа сможет восстановиться к чемпионату мира, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что Устюгов установил рекорд «Тур де Ски», поднимавшись на пьедестал почета на всех этапах. На его счету шесть побед и одно второе место.