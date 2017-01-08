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Кристофферсен выиграл слалом в Адельбодене, Хорошилов – пятый

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Победитель слаломного зачета прошлого сезона Хенрик Кристофферсен занял первое место на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).

По итогам двух попыток 22-летний норвежец опередил на 1,83 секунды Манфреда Мельгга из Италии. Третьим стал австриец Марсель Хиршер.

Представитель России Александр Хорошилов показал пятый результат и заработал 45 очков в зачет Кубка мира.

Теперь в карьере Кристофферсена 13 побед на этапах Кубка мира, причем в Адельбодене он выигрывает второй сезон подряд.

В слаломном зачете нынешнего сезона Кристофферсен догнал Хиршера. У двух лидеров по 360 очков. Хорошилов занимает десятое место со 114 очками.

Следующий этап в слаломе запланирован на 15 января в Венгене (Швейцария).

Адельбоден (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.54,87

2. Манфред Мельгг (Италия) – +1,83

3. Марсель Хиршер (Австрия) – +2,19…

5. Александр Хорошилов (Россия) – +2,45

Павел Трихичев (Россия) не завершил первую попытку.

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