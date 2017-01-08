Кристофферсен выиграл слалом в Адельбодене, Хорошилов – пятый
Победитель слаломного
зачета прошлого сезона Хенрик Кристофферсен занял первое место на этапе Кубка
мира в Адельбодене (Швейцария).
По итогам двух попыток 22-летний норвежец опередил на 1,83 секунды Манфреда Мельгга из Италии. Третьим стал австриец Марсель Хиршер.
Представитель России Александр Хорошилов показал пятый результат и заработал 45 очков в зачет Кубка мира.
Теперь в карьере Кристофферсена 13 побед на этапах Кубка мира, причем в Адельбодене он выигрывает второй сезон подряд.
В слаломном зачете нынешнего сезона Кристофферсен догнал Хиршера. У двух лидеров по 360 очков. Хорошилов занимает десятое место со 114 очками.
Следующий этап в слаломе запланирован на 15 января в Венгене (Швейцария).
Адельбоден
(Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Хенрик
Кристофферсен (Норвегия) – 1.54,87
2. Манфред Мельгг
(Италия) – +1,83
3. Марсель Хиршер
(Австрия) – +2,19…
5. Александр
Хорошилов (Россия) – +2,45
Павел Трихичев
(Россия) не завершил первую попытку.