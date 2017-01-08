Симоне Индзаги: Мы должны понять, в чем еще «Лацио» может прибавить

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итог матчу 19-го тура итальянской Серии А против «Кротоне».

- 15 угловых и 18 ударов. Мы были не слишком точны, но заслужили победу. В конце концов мяч всё же влетел в сетку. Теперь у нас 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. Но мы должны смотреть вперед. Мы должны понять, в чем еще наша команда может прибавить. Мы потеряли очки в матчах с лучшим командам Серии А, и этому должно быть какое-то объяснение. «Лацио» нужно прибавлять - это должно нас мотивировать, — цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, что «Лацио» лишь на 90-й минуте смог вырвать победу у «Кротоне».