Симоне Индзаги: Мы должны понять, в чем еще «Лацио» может прибавить
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итог матчу 19-го тура итальянской Серии А против «Кротоне».
- 15 угловых и 18 ударов. Мы были не слишком точны, но заслужили победу. В конце концов мяч всё же влетел в сетку. Теперь у нас 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. Но мы должны смотреть вперед. Мы должны понять, в чем еще наша команда может прибавить. Мы потеряли очки в матчах с лучшим командам Серии А, и этому должно быть какое-то объяснение. «Лацио» нужно прибавлять - это должно нас мотивировать, — цитирует Индзаги Football Italia.
Напомним, что «Лацио» лишь на 90-й минуте смог вырвать победу у «Кротоне».
Матч
Голы
Иммобиле 90 (1:0).
Состав
Лацио: Маркетти, Раду, де Врей, Баста, Худт, Ломбарди (Кишна, 77), Билья (Росси, 82), L. Romero (Катальди, 81), Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле
Кротоне: Феста, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла (Точукву, 90), Крисетиг, Стоян (Палладино, 52), Барберис, Роден, Фалькинели, Тротта (Рози, 81)
Предупреждения:
Ломбарди, 15; Иммобиле, 90 - Феста, 54; Роден, 77
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция