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Дарья Виролайнен: Очень рада, что поднимаюсь на подиум второй день подряд

Источник:  IBUКомментарии

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свою победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия).

«Конечно, я очень рада победе и тому, что поднимаюсь на подиум второй день подряд. Сегодня условия были намного легче. Во время стрельбы ветер почти отсутствовал.

Трасса для меня несложная, но выступать на такой высоте – немного непросто», – приводит слова Виролайнен официальный сайт IBU.

Напомним, представители России заняли первые четыре места в гонке преследования. После Виролайнен к финишу пришли Ирина Старых, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

Добавим, что накануне в спринте Виролайнен показала второй результат.

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