Виталий Мутко: Российские хоккеисты на МЧМ выглядели достойно

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею.

- Я считаю, что канадцы, американцы и россияне являются лидерами мирового хоккея на этом уровне. Но нам надо смотреть реально: там мы играем на маленькой площадке, на которой совершенно другие правила игры, чем в Европе. И, конечно, играть на другом континенте сложно. Но мне кажется, что наши парни выглядели достойно - просто красавцы.

Если мы хотим, чтобы хоккей был одинаковым в мире, помимо нашей работы по подготовке резерва нужно, чтобы была оптимизация. Но этим должна заниматься Международная федерация хоккея - чтобы площадки были одинаковых размеров, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что на завершившемся молодежном чемпионате мира сборная России заняла треть место.