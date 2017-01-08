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Сергей Карасев: Если «Зенит» будет забивать столько же, как в матче с «Химками», у нас почти не будет конкурентов

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).

– Очень нужная победа, мы довольны. Первая победа в лиге в 2017 году над реально сильным соперником. В нападении очень многое получалось. В отношении игры с «Нижним Новгородом» в Еврокубке наша защита была намного лучше, несмотря на то, что «Химки» забили 110 очков – это очень много. Мы играли агрессивно, в концовке сопернику, может, не хватило сил или концентрации, чтобы переломить ход игры. Это командная победа, было здорово играть при аншлаге.

– Не было такого, что смотрели за Шведом, хотелось в следующей атаке взять игру на себя, сыграть против него?
– Я не такой игрок, а Леха – такой, и это – его сильная черта. Я больше командный игрок. Конечно, смотрел где-то за его результативностью, но в то же время самое главное – командная победа, нужно было перед своими болельщиками реабилитироваться.

Василий Карасев: Швед - один из сильнейших игроков в Европе. Все, кто защищались против него, делали это на максимуме

– Значит, личные 35 очков – рекорд карьеры – ничего не значат?
– Самое главное, что победили, выложились. Если бы я забил даже 40, а команда проиграла бы, на душе отпечаток остался бы, безусловно.

– Второй матч подряд далеко за сотню набираете. Готовы продолжать в том же духе?
– Трудно говорить. Будем стараться, нужно подтащить защиту. Чемпионаты и кубки одним нападением не выигрываются. Если будем забивать столько же, у нас почти не будет конкурентов, - приводит слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29).

Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал форвард хозяев Сергей Карасев, также за сине-бело-голубых 26 очков набрал Янис Тимма. В составе гостей больше всех очков (29) на счету Алексея Шведа. 

После 11 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе восемь побед. Подмосковный клуб занимает пятую строчку с такими же показателями, однако уступает «Зениту» в разнице забитых и пропущенных мячей. 

 Следующие матчи команды проведут в рамках Кубка Европы 11 декабря: петербуржцы примут «Летовус Ритас», химчане в Мюнхене встретятся с «Баварией». В Единой лиге ВТБ следующим соперником «Зенита» станет «Парма», с которой сине-бело-голубые сыграют в Перми 15 числа, «Химки» в этот же день дома сразятся с «Астаной».   

Матч

Зенит - Химки - 114:110

Место и дата

08 января 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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