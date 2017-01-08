Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мира
Российский биатлонист
Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам
четвертого этапа в Оберхофе.
В трех гонках в Германии Шипулин ни разу не попал в десятку сильнейших. В спринте он занял 24-е место, в гонке преследования – 16-е, в масс-старте – 14-е.
После 11 личных гонок сезона на счету Шипулина 379 очков, что на девять очков больше, чем у немца Симона Шемппа.
Лидирует с солидным отрывом Мартен Фуркад. 28-летний француз выиграл восемь гонок в нынешнем сезоне и набрал уже 600 очков. Напомним, Фуркад неизменно побеждает в общем зачете Кубка мира с 2012 года.
Добавим, что пятое место занимает еще один представитель России – Максим Цветков. У него 329 очков.
Пятый этап Кубка мира пройдет с 11 по 15 января в Рупольдинге (Германия).
Кубок мира
Общий зачет
Мужчины
1. Мартен Фуркад
(Франция) – 600 очков
2. Антон Шипулин
(Россия) – 379
3. Симон Шемпп
(Германия) – 370
4. Эрик Лессер
(Германия) – 347
5. Максим Цветков
(Россия) – 329