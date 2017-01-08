Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам четвертого этапа в Оберхофе.

В трех гонках в Германии Шипулин ни разу не попал в десятку сильнейших. В спринте он занял 24-е место, в гонке преследования – 16-е, в масс-старте – 14-е.

После 11 личных гонок сезона на счету Шипулина 379 очков, что на девять очков больше, чем у немца Симона Шемппа.

Лидирует с солидным отрывом Мартен Фуркад. 28-летний француз выиграл восемь гонок в нынешнем сезоне и набрал уже 600 очков. Напомним, Фуркад неизменно побеждает в общем зачете Кубка мира с 2012 года.

Добавим, что пятое место занимает еще один представитель России – Максим Цветков. У него 329 очков.

Пятый этап Кубка мира пройдет с 11 по 15 января в Рупольдинге (Германия).

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) – 600 очков

2. Антон Шипулин (Россия) – 379

3. Симон Шемпп (Германия) – 370

4. Эрик Лессер (Германия) – 347

5. Максим Цветков (Россия) – 329