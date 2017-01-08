Михаил Галактионов: Удовлетворены победой над Индией, но обольщаться не стоит

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями от стартового матча Мемориала Гранаткина-2017 против Индии (8:0).

- Удовлетворены победой, но обольщаться не стоит. Это только первая игра, дальше усталость будет накапливаться. Сейчас надо правильно подвести ребят, восстановиться и распределить игровую нагрузку. Надеюсь, все решится в группе благополучно. Качеством игры мы довольны. Настраивали ребят на быстрый гол, что получилось, и дальше матч проходил под нашим контролем.

- При крупном счете было тяжело настраивать ребят дальше играть в атакующем стиле?

- Мы нацеливали ребят на это, говорили в раздевалке, что игра не заканчивается. Надо понимать, что следующие матчи будут более интенсивными, и надо проявлять волю, - передает слова Галактионова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 Россия победила Индию со счетом 8:0.

В составе нашей команды по дублю оформили Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков, также отличились Никита Глушков, Роман Денисов, Александр Руденко и Станислав Лацевич (с пенальти).

Россияне лидируют с тремя очками в группе В, второе-третье место делят Латвия и Беларусь, которые сыграли вничью (2:2), замыкает таблицу Индия. Следующую встречу подопечные Михаила Галактионова проведут 10 декабря против латышей, индусы сыграют в этот же день с белорусами.

Мемориал Гранаткина-2017. Результаты первого игрового дня



29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше. Действующий победитель соревнований - сборная Словении.