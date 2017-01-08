Лайне получил сотрясение мозга
Форвард «Виннипега»
Патрик Лайне получил сотрясение мозга в результате силового приема защитника «Баффало»
Джейка Маккейба. Сроки восстановления 18-летнего финна не называются.
«Вчера он прошел обследование, сегодня его также осмотрят врачи, – сказал главный тренер «Виннипега» Пол Морис. – Так он начнет этапы восстановления. Мы будем ждать, пока симптомы пройдут, после чего постепенно начнем давать нагрузку и готовить его к возвращению на лед.
Это был жесткий силовой прием. Когда происходит такое столкновение, нет признаков грязной игры. Локти не были подняты, а ноги – не оторваны ото льда. Они столкнулись, ударились головами, и мы имеем такой результат. Такое случается в игре, но это не был грязный прием».
В нынешнем сезоне новичок «Виннипега» набрал 37 (21+16) очков в 42 матчах.
Матч
Баффало - Виннипег - 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
Голы:
Элерс (Шейфли, Лайне), 4:48 (0:1). О'Райлли Р. (Рейнхарт), 19:36 (1:1). Стэффорд (Уилер, Перро), 22:30 (1:2). Армиа (Лоури, Моррисси), 27:51 (1:3). Фолиньо (Фрэнсон), 45:12 (2:3). Гиргенсонс (Моулсон), 45:38 (3:3). Джионта (О'Райлли Р.), 49:54 (4:3).
Место и дата
07 января 21:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция