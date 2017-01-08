Форвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга в результате силового приема защитника «Баффало» Джейка Маккейба. Сроки восстановления 18-летнего финна не называются.

«Вчера он прошел обследование, сегодня его также осмотрят врачи, – сказал главный тренер «Виннипега» Пол Морис. – Так он начнет этапы восстановления. Мы будем ждать, пока симптомы пройдут, после чего постепенно начнем давать нагрузку и готовить его к возвращению на лед.

Это был жесткий силовой прием. Когда происходит такое столкновение, нет признаков грязной игры. Локти не были подняты, а ноги – не оторваны ото льда. Они столкнулись, ударились головами, и мы имеем такой результат. Такое случается в игре, но это не был грязный прием».

В нынешнем сезоне новичок «Виннипега» набрал 37 (21+16) очков в 42 матчах.