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Китайский клуб готов заплатить 25 млн фунтов за капитана «Уотфорда»

Источник:  MirrorКомментарии

Форвард «Уотфорда» Трой Дини может стать еще одной звездой в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщает британская Mirror.

По информации издания, клуб «Хэбей Чайна Форчун» предложил за 28-летнего капитана «Уотфорда» 25 миллионов фунтов.

Напомним, что Дини перешел в «Уотфорд» из «Уолсолла» в 2010 году. В составе клуба нападающий провел 243 матча, в которых 90 раз отправлял мяч ворота соперника. Минувшим летом Дини продлил соглашение со клубом еще на пять лет. По данным Transfermarkt нынешняя стоимость форварда оценивается в 9.35 миллионов фунтов.

Отметим, в текущем сезоне АПЛ нападающий провел 20 матчей в составе «Уотфорда», забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

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