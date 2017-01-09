Мемориал Гранаткина. Петербург сыграет с Ираном, Казахстан против Словакии и другие матчи. Онлайн
В Санкт-Петербурге проходит второй игровой день Мемориала Гранаткина-2017.
12:00. Группа С, Литва - Азербайджан (2:1);
14:15. Группа С, Словакия - Казахстан (0:0, первый тайм);
16:30. Группа D, Молдова - Словения;
19:00. Группа D, Санкт-Петербурге - Иран.
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
Действующий победитель соревнований - сборная Словении.
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