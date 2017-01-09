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Мемориал Гранаткина. Петербург сыграет с Ираном, Казахстан против Словакии и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Санкт-Петербурге проходит второй игровой день Мемориала Гранаткина-2017.

12:00. Группа С, Литва - Азербайджан (2:1);

14:15. Группа С, Словакия - Казахстан (0:0, первый тайм);

16:30. Группа D, Молдова - Словения; 

19:00. Группа D, Санкт-Петербурге - Иран.

Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

Действующий победитель соревнований - сборная Словении. 

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