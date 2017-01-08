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Антонио Конте: Терри не заслужил красной карточки

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил игру команды в матче третьего раунда Кубка Англии с «Питерборо» (4:1) на «Стэмфорд Бридж» и высказался об удалении Джона Терри.

«Я доволен показанной игрой и результатом. Я рад, что нам удалось выйти в следующий раунд турнира. Мы произвели девять изменений в стартовом составе, что позволило мне посмотреть в деле тех футболистов, которым не хватает игровой практики.

Сегодня я увидел множество положительных моментов. Мы встретились с непростым соперником, но продемонстрировали коллективный дух и действовали как единое целое. Это самое важное, поскольку при столь масштабных перестановках нелегко сразу же воплотить свою футбольную идеологию на поле. Далее мы будем продолжать работу.

Удаление Терри? Не думаю, что это решение было правильным. Во-первых, он не сбил соперника, а во-вторых, его страховал Иванович. Жаль, что так получилось. Естественно, мы уважаем решение судьи, но в этом случае, возможно, подадим апелляцию, поскольку Джон не заслужил такого наказания», – приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Напомним, дубль в ворота представителя третьего английского дивизиона сделал Педро, по голу забили Миши Батшуайи и Виллиан. Терри получил прямую красную карточку на 67-й минуте.

Жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии пройдет 9 января.

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