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Главный тренер юношеской сборной Индии: Я приехал в Петербург не с целью выиграть Мемориал Гранаткина

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер юношеской сборной Индии Николай Адам поделился впечатлениями от стартового матча Мемориала Гранаткина-2017 против России (0:8).

- Я приехал в Петербург не с целью выиграть турнир. Моя задача – подготовить сборную к Кубку мира, который пройдет в Индии через девять месяцев. Моя команда показала нелучшую игру. Это самое крупное поражение за все время. Может, дело в публике, волнении ребят или в том, что мы приехали из Бразилии, где на 50 градусов теплее, чем здесь. С другой стороны, это отличный опыт для моих игроков. Сейчас наша задача – быстро восстановиться и сыграть как можно лучше со сборной Белоруссии. 

- Хватает ресурсов находить игроков для сборной?
- Когда я начал работать в Индии, там не было лиги, и приходилось самому путешествовать в отдаленные уголки, чтобы собирать игроков, учить их техническим навыкам. Сейчас мы на середине пути, до чемпионата мира осталось девять месяцев. Наша главная стратегия – развивать, развивать и еще раз развивать.

Надеюсь, когда мой контракт закончится, эта команда будет дальше играть вместе, ведь на Кубке мира U-17 все не заканчивается. Нужно дальше работать. Я вижу потенциал в некоторых ребятах, они могут стать игроками и главной сборной, - передает слова Адама корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 Россия победила Индию со счетом 8:0.

В составе нашей команды по дублю оформили Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков, также отличились Никита Глушков, Роман Денисов, Александр Руденко и Станислав Лацевич (с пенальти).

Россияне лидируют с тремя очками в группе В, второе-третье место делят Латвия и Беларусь, которые сыграли вничью (2:2), замыкает таблицу Индия. Следующую встречу подопечные Михаила Галактионова проведут 10 декабря против латышей, индусы сыграют в этот же день с белорусами. 

Мемориал Гранаткина-2017. Результаты первого игрового дня

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше. Действующий победитель соревнований - сборная Словении.  

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