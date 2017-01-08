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«Сельта» победила «Малагу» в примере

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«Сельта» одержала победу над «Малагой» (3:1) в матче 17-го тура примеры на стадионе «Балайдос» в Виго.

На седьмой минуте счет открыл форвард Яго Аспас. Для 29-летнего испанца этот гол стал 11-м в чемпионате, и по этому показателю он догнал форварда «Реала» Криштиану Роналду.

После перерыва «Сельта» довела счет до крупного после точных ударов датчанина Даниэла Васса и защитника Андреу Фонтаса.

«Малага» отыграла один гол на 86-й минуте, после того как Васс отправил мяч в свои ворота.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на девятое место в таблице. В 18-м туре 15 января команда из Виго также дома сыграет с «Алавесом».

Примера

17-й тур

Матч

Сельта - Малага - 3:1 (1:0)

Голы

Аспас 8 (1:0). Васс 60 (2:0). Фонтас 73 (3:0). Васс 86 (3:1 - автогол).

Состав

Сельта: Бланко, Кабрал, Кастро, Фонтас, Васс, Мальо, Радойя (Гомес, 85), Диас М., Аспас, Гуидетти (Диоп Гуйе, 63), Бонгонда (Систо, 69)

Малага: Камени, Торрес (Льоренте, 12), Росалес, Вильянуэва, Камачо, Карлос, Кастро (Родригес, 79), Ресио, Форналс (Хуанпи, 56), Рамирес, Сантос

Предупреждения:

Гомес, 85 - Форналс, 29; Ресио, 49; Камачо, 77; Карлос, 90

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

08 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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