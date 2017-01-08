«Сельта» победила «Малагу» в примере

«Сельта» одержала победу над «Малагой» (3:1) в матче 17-го тура примеры на стадионе «Балайдос» в Виго.

На седьмой минуте счет открыл форвард Яго Аспас. Для 29-летнего испанца этот гол стал 11-м в чемпионате, и по этому показателю он догнал форварда «Реала» Криштиану Роналду.

После перерыва «Сельта» довела счет до крупного после точных ударов датчанина Даниэла Васса и защитника Андреу Фонтаса.

«Малага» отыграла один гол на 86-й минуте, после того как Васс отправил мяч в свои ворота.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на девятое место в таблице. В 18-м туре 15 января команда из Виго также дома сыграет с «Алавесом».

Примера

17-й тур