«Сельта» победила «Малагу» в примере
«Сельта» одержала
победу над «Малагой» (3:1) в матче 17-го тура примеры на стадионе «Балайдос» в
Виго.
На седьмой минуте счет открыл форвард Яго Аспас. Для 29-летнего испанца этот гол стал 11-м в чемпионате, и по этому показателю он догнал форварда «Реала» Криштиану Роналду.
После перерыва «Сельта» довела счет до крупного после точных ударов датчанина Даниэла Васса и защитника Андреу Фонтаса.
«Малага» отыграла один гол на 86-й минуте, после того как Васс отправил мяч в свои ворота.
«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на девятое место в таблице. В 18-м туре 15 января команда из Виго также дома сыграет с «Алавесом».
Примера
17-й тур
Матч
Голы
Аспас 8 (1:0). Васс 60 (2:0). Фонтас 73 (3:0). Васс 86 (3:1 - автогол).
Состав
Сельта: Бланко, Кабрал, Кастро, Фонтас, Васс, Мальо, Радойя (Гомес, 85), Диас М., Аспас, Гуидетти (Диоп Гуйе, 63), Бонгонда (Систо, 69)
Малага: Камени, Торрес (Льоренте, 12), Росалес, Вильянуэва, Камачо, Карлос, Кастро (Родригес, 79), Ресио, Форналс (Хуанпи, 56), Рамирес, Сантос
Предупреждения:
Гомес, 85 - Форналс, 29; Ресио, 49; Камачо, 77; Карлос, 90
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
08 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция