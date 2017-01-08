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Тиаго Алькантара выбыл на три-четыре недели

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара получил травму правого бедра и покинул сбор команды в Дохе. По словам главного тренера чемпионов Германии Карло Анчелотти, 25-летний испанец пропустит от трех до четырех недель.

«Такое случается, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Надеюсь, он выбыл ненадолго и будет готов, по крайней мере, к домашнему матчу с «Арсеналом».

«Очень жаль, Тиаго отлично работал, – сказал полузащитник Франк Рибери. – Он потеряет немного времени, но это не очень страшно. Надеюсь, он вернется назад как можно раньше».

В нынешнем сезоне Алькантара забил три гола и сделал три голевые передачи в 15 матчах бундеслиги.

Напомним, чемпионат Германии возобновится 20 января. В этот день в 17-м туре «Бавария» сыграет в гостях с «Фрайбургом».

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