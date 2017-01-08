Гараничев, Волков и Сливко вошли в состав сборной России на этап в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Напомним, этап в Рупольдинге пройдет с 11 по 15 января. Этап откроют две эстафеты (11 января – у мужчин, 12 января – у женщин), после чего запланированы два спринта (13 января – у мужчин, 14 января – у женщин), а в заключительный день пройдут две гонки преследования.

Добавим, что в Кубке наций мужская сборная России занимает третье место, а женская – четвертое.