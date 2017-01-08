Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Баскетбол  Зенит114 : 110Химки
Хоккей  Автомобилист4 : 3Спартак
Футбол  Дженоа0 : 1Рома
Футбол  Вильярреал0 : 0Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Касперович: Планируем, что Сливко выступит в эстафете в Рупольдинге

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев.

Юрий Шопин поедет на следующий этап Кубка IBU – там будет индивидуальная гонка, мы хотим посмотреть на него в этой дисциплине. Возможно, он вернется на Кубок мира уже в Антерсельве – все будет зависеть от его состояния», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, в состав мужской сборной вошли: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. За женскую команду выступят: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Этап в Рупольдинге пройдет с 11 по 15 января.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гараничев, Волков и Сливко вошли в состав сборной России на этап в РупольдингеТренерский штаб сборной России назвал состав команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мираРоссийский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам четвертого этапа в Оберхофе.Татьяна Акимова: Когда идешь лидером, появляются сверхсилыРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 26-летняя Акимова допустила три промаха на третьем огневом рубеже и заняла 13-е место.Девушка с веслом. Коукалова финишировала в стиле ФуркадаДевушка с веслом. Коукалова финишировала в стиле ФуркадаЖенский масс-старт завершил программу 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Как это былоВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка с общего старта.Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова – 13-яЛидер общего зачета Кубка мира Габриэла Коукалова стала победителем масс-старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Антон Бабиков: Свой первый Оберхоф оценю на четверкуРоссийский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги масс-старта и всего четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Бабиков пришел к финишу восьмым, допустив по одному промаху на втором и четвертом огневых рубежах.Максим Цветков: Идти за Фуркадом в его темпе было тяжеловатоРоссийский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Цветков занял 11-е место.Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеруФранцуз Мартен Фуркад не сумел выиграть масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеПочему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеМасс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмойНа этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.Кубок мира. Оберхоф. Масс-старт. Как это былоВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у мужчин пройдет гонка с общего старта.Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедесталВ Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования на 10 км. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.IBU: Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону вместо ТюмениФинский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).Ульяна Кайшева: Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонокРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.Екатерина Глазырина: Первая часть гонки сложилась оптимистичноРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-яФранцузская биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистовФранцузский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в МартеллоРоссийский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа кубка IBU, который проходит в Мартелло.Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Как это былоВ субботу в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка преследования.
Главные новости
Биатлон
Александр Касперович: Планируем, что Сливко выступит в эстафете в Рупольдинге
Биатлон
Гараничев, Волков и Сливко вошли в состав сборной России на этап в Рупольдинге
Футбол
Китайский клуб готов заплатить 25 млн фунтов за капитана «Уотфорда»
Футбол
Бакка принес «Милану» победу над «Кальяри»
Биатлон
Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мира
Футбол
Юношеская сборная России забила 8 мячей Индии в стартовом матче Мемориала Гранаткина
Хоккей
Олег Браташ: Третье место на этом чемпионате – хороший результат
Баскетбол
35 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Химки»
Футбол
«Тоттенхэм» переиграл «Астон Виллу» в 1/32 финала Кубка Англии
Лыжный спорт
Виталий Мутко: Повторить результат Устюгова будет практически невозможно
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Касперович
Александр Касперовичвсе новости
Виктория Сливко
Виктория Сливковсе новости
Алексей Волков
Алексей Волковвсе новости
Евгений Гараничев
Евгений Гараничеввсе новости
Юрий Шопин
Юрий Шопинвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости