Александр Касперович: Планируем, что Сливко выступит в эстафете в Рупольдинге

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев.

Юрий Шопин поедет на следующий этап Кубка IBU – там будет индивидуальная гонка, мы хотим посмотреть на него в этой дисциплине. Возможно, он вернется на Кубок мира уже в Антерсельве – все будет зависеть от его состояния», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, в состав мужской сборной вошли: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. За женскую команду выступят: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Этап в Рупольдинге пройдет с 11 по 15 января.