Светлана Кузнецова: Я очень хорошо чувствую себя в начале года

Девятая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила свою форму на старте сезона.

«Я хорошо начала год, – сказала Кузнецова после победы над Ириной-Камелией Бегу в первом круге турнира WTA Apia International Sydney. – Иногда результаты не совпадают с твоими ощущениями. Но я очень хорошо себя чувствую в начале сезона.

Я не думаю о том, что мне предстоит здесь защищать титул. Тот кубок дома, и никто не отнимет его у меня. А сейчас просто еще один год и еще одна возможность сыграть здесь. Мне всегда необходимо провести много матчей в начале года. Я помню, как приехала в Окленд и не выиграла ни одного матча. А потом здесь почувствовала уверенность через игры.

Если я играла пять недель подряд в конце прошлого года, то могу провести здесь три или четыре недели», – приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.

Добавим, что во втором круге Кузнецова сыграет с победителем матча Саманта Стосур (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия).