Александр Касперович: На выступлении Шипулина в Оберхофе сказалось пищевое отравление

Главный тренер сборной России Александр Касперович оценил выступление мужской команды на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«В мужской команде состав очень ровный, стабильный. У Матвея Елисеева была нервозность перед стартом спринтерской гонки – на ботинке поломалась скоба, с винтовкой были проблемы. Пришлось моментально все это ремонтировать, менять. Спортсмен занервничал, и не все получилось в стрельбе и ходом. Но мы будем решать, где ему стартовать, где пропускать, чтобы можно было подвести спортсмена к чемпионату мира. Посмотрим в Рупольдинге его функциональное состояние, сделаем биохимический анализ, чтобы ни в коем случае не перегрузить Матвея.

Алексей Волков, как мы планируем, будет стартовать в эстафете. По остальным участникам эстафеты мы примем решение 10 января.

Что касается Антона Шипулина – конечно, все мы ждем от него высоких результатов, но нужно учитывать, что у него было недомогание на сборе. Возможно, он не полностью восстановился из-за пищевого отравления. Его самочувствие сказалось на выступлении.

Про Максима Цветкова и Антона Бабикова можно сказать: они проделали хороший объем работы, почувствовали вкус кубковых побед, они борются, диктуют, выходят на равных. Максим стороной обходит чемпионов мира, олимпийских чемпионов, не робеет перед ними, активно проводит хорошую, агрессивную гонку. Это очень здорово.

И про Антона могу сказать то же самое – он тактически грамотно раскладывает гонку, даже занимая двадцатые позиции, сражается до конца. Знает, где должен сработать, где выиграть, на каких участках. У него еще очень большой резерв. Самое главное – он анализирует гонку и делает грамотные выводы, где можно будет выиграть и как», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Пятый этап Кубка мира пройдет также в Германии – с 11 по 15 января в Рупольдинге.