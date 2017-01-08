Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Григор Димитров: Поставил себе высокие цели на первые шесть месяцев года

Источник:  ATPКомментарии

17-я ракетка мира Григор Димитров прокомментировал свою победу на турнире Brisbane International presented by Suncorp. В финале 25-летний болгарин нанес поражение Кеи Нисикори из Японии (6:2, 2:6, 6:3).

«Это один из важных моментов для меня. Это была эмоциональная победа, и в то же время ее не назовешь неожиданной. За последние месяцы я много работал над собой на корте и вне его и многому научился.

Думаю, в какой-то момент приходит вознаграждение за старания. И я чувствую, что мне повезло, что я дошел здесь до финала, оставался здоровым и находился в отличной форме. Но я остаюсь спокойным, потому что поставил себе высокие цели на первые шесть месяцев сезона, в том числе победу на турнире. И это случилось на первой же неделе года, что заставляет смотреть на все с большим позитивом», – приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

Добавим, что победа в Брисбене стала для Димитрова пятой в карьере на турнирах ATP. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитров обыграл Нисикори и стал победителем турнира в БрисбенеФинальный матч турнира АТР в Брисбене (Австралия) между болгарином Григором Димитровым и японцем Кеи Нисикори завершился победой болгарского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:2, 2:6, 6:3 в пользу Димитрова.Нисикори и Вавринка вышли в полуфинал в БрисбенеОпределилась первая пара полуфиналистов на турнире ATP Brisbane International presented by Suncorp.Bellator не будет разглашать сумму контракта ЕмельяненкоГлава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация не будет разглашать суммы в контракте российского бойца Федора Емельяненко.Новак Джокович: Нисикори не показал свой лучший теннисСербский теннисист Новак Джокович после победы над японцем Кеем Нисикори в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне признал, что соперник не показал лучшей игры.Джокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с МаррэемДжокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с МаррэемМатч 1/2 финала Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и японцем Кеи Нисикори завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.ФОТО ДНЯ: Матч Джокович – Нисикори был прерван из-за неадекватного болельщикаФОТО ДНЯ: Матч Джокович – Нисикори был прерван из-за неадекватного болельщикаВо время полуфинального матча Итогового турнира ATP на корт попытался прорваться болельщик.Нисикори уступил Чиличу, но вышел в полуфинал итогового турнира ATPЯпонский теннисист Кей Нисикори уступил хорвату Марину Чиличу в заключительном матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.Нисикори разгромил Вавринку на Итоговом турнире ATPНисикори разгромил Вавринку на Итоговом турнире ATPЯпонский теннисист Кей Нисикори одержал уверенную победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом матче Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.Чилич обыграл Нисикори в финале турнира в БазелеФинальный матч турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и японцем Кеи Нисикори завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (5) в пользу Чилича.Нисикори обыграл Мюллера и вышел в финал турнира в БазелеПолуфинал турнира АТР в Базеле между японцем Кеи Нисикори и представителем Люксембурга Жилем Мюллером завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:6 (3), 6:3 в пользу Нисикори.Нисикори обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в БазелеМатч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро и японцем Кеи Нисикори завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Нисикори.Дель Потро победил Димитрова и впервые с 2014 года сыграет в финале турнира ATP63-я ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро стал первым финалистом турнира ATP в Стокгольме.Кузнецов поднялся на 42-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Маррэй стал победителем China Open, обыграв в финале ДимитроваВ Китае завершился турнир АТР Cnina Open. Его победителем стал британский теннисист Энди Маррэй.Димитров без игры вышел в финал турнира в Пекине, где сразится с МаррэемБолгарский теннисист Григор Димитров стал вторым финалистом турнира ATP, который проходит в Пекине.Димитров обыграл Надаля на турнире в ПекинеБолгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал турнира ATP в Пекине.Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификациюБывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и Петербурге«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и ПетербургеКанадец Милош Раонич, приехавший на SpbOpen защищать титул, высказался об опубликованных данных про запрещенные препараты и гонке за топ-3.Вавринка стал соперником Джоковича по финалу US OpenШвейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в финал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.Нисикори обыграл Маррэя и вышел в полуфинал US OpenЯпонский теннисист Кеи Нисикори вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.
Главные новости
Футбол
Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью»
Футбол
Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»
Биатлон
Александр Касперович: Планируем, что Сливко выступит в эстафете в Рупольдинге
Биатлон
Гараничев, Волков и Сливко вошли в состав сборной России на этап в Рупольдинге
Футбол
Китайский клуб готов заплатить 25 млн фунтов за капитана «Уотфорда»
Футбол
Бакка принес «Милану» победу над «Кальяри»
Биатлон
Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мира
Футбол
Юношеская сборная России забила 8 мячей Индии в стартовом матче Мемориала Гранаткина
Хоккей
Олег Браташ: Третье место на этом чемпионате – хороший результат
Баскетбол
35 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Химки»
все новости
Григор Димитров
Григор Димитроввсе новости
Кеи Нисикори
Кеи Нисикоривсе новости