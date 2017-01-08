Григор Димитров: Поставил себе высокие цели на первые шесть месяцев года

17-я ракетка мира Григор Димитров прокомментировал свою победу на турнире Brisbane International presented by Suncorp. В финале 25-летний болгарин нанес поражение Кеи Нисикори из Японии (6:2, 2:6, 6:3).

«Это один из важных моментов для меня. Это была эмоциональная победа, и в то же время ее не назовешь неожиданной. За последние месяцы я много работал над собой на корте и вне его и многому научился.

Думаю, в какой-то момент приходит вознаграждение за старания. И я чувствую, что мне повезло, что я дошел здесь до финала, оставался здоровым и находился в отличной форме. Но я остаюсь спокойным, потому что поставил себе высокие цели на первые шесть месяцев сезона, в том числе победу на турнире. И это случилось на первой же неделе года, что заставляет смотреть на все с большим позитивом», – приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

Добавим, что победа в Брисбене стала для Димитрова пятой в карьере на турнирах ATP.