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Эдуард Занковец: «Барысу» не хватило возле ворот соперника агрессии

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Что касается игры, то и по движению матч получился хороший, и по настрою, и по самоотдаче. В принципе, язык не повернется кого-то упрекнуть, играли команды, которые хотели победить. К сожалению, мы не реализовали моменты, которые были, соперник воспользовался своим шансом, плюс здорово отработал в обороне. Поэтому игра, в принципе, тонкая грань от победы к поражению. К сожалению, нам не то чтобы не сопутствовала удача, нам не хватило возле ворот соперника опять же агрессии.

- У вас за две игры – одна шайба, что-то случилось с реализацией?
Раз одна шайба за две игры, то да, что-то случилось. Знаете, было бы хуже, если бы моментов вообще не было, и по броскам, и по голевым моментам они есть, не пропали. Где-то не хватило хладнокровия. Огромное желание забить не всегда помогает, иногда у ворот необходимо и хладнокровие. Будем отрабатывать, надеюсь, что в будущем, в следующих играх всё будет нормально.

- Большинство идёт тяжело, хоть и реализовали сегодня, раньше у нас как-то легче было с реализацией лишнего?
- Знаете, оно никогда легко не давалось, и чем дальше идет сезон, тем соперники больше изучают игру оппонентов. Поэтому легче уж точно не будет, будет в любом случае тяжелее.

Матч

Барыс - Торпедо - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы:

Осипов (Потапов, Кулёмин), 5:11 (0:1). Эштон (Жердев, Грачев), 40:57 (0:2). Бойд (Боченски, Доус), 42:02 (1:2). Эштон (Сёмин), 59:39 (1:3).

Место и дата

08 января 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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