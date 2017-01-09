Эдуард Занковец: «Барысу» не хватило возле ворот соперника агрессии
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тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо»
(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Что касается игры,
то и по движению матч получился хороший, и по настрою, и по самоотдаче. В
принципе, язык не повернется кого-то упрекнуть, играли команды, которые хотели
победить. К сожалению, мы не реализовали моменты, которые были, соперник
воспользовался своим шансом, плюс здорово отработал в обороне. Поэтому игра, в принципе, тонкая
грань от победы к поражению. К сожалению, нам не то чтобы не сопутствовала
удача, нам не хватило возле ворот соперника опять же агрессии.
- У вас за две игры – одна шайба, что-то случилось с реализацией?
- Раз одна шайба за две игры, то да, что-то случилось. Знаете, было бы хуже, если бы моментов вообще не было, и по броскам, и по голевым моментам они есть, не пропали. Где-то не хватило хладнокровия. Огромное желание забить не всегда помогает, иногда у ворот необходимо и хладнокровие. Будем отрабатывать, надеюсь, что в будущем, в следующих играх всё будет нормально.
- Большинство идёт тяжело, хоть и реализовали сегодня, раньше у нас как-то
легче было с реализацией лишнего?
- Знаете, оно никогда легко не давалось, и чем дальше идет сезон, тем соперники больше изучают игру оппонентов. Поэтому легче уж точно не будет, будет в любом случае тяжелее.