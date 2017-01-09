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Голкипер «Лестера» Шмейхель признан футболистом года в Дании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом 2016 года в Дании.

Об этом сообщил сам футболист, написав в твиттере: «Очень горд и счастлив быть признанным лучшим футболистом 2016 года в Дании».

Напомним, «лисы» в минувшем году впервые в своей истории стали чемпионами Англии. Отметим, что в нынешнем сезоне «Лестер» также с первого место вышел из группы Лиги чемпионов в 1/8 финала турнира, где сыграет с «Севильей».

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