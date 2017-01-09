Голкипер «Лестера» Шмейхель признан футболистом года в Дании
Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим
футболистом 2016 года в Дании.
Об этом сообщил сам футболист, написав в твиттере: «Очень горд и счастлив быть признанным лучшим футболистом 2016 года в Дании».
Very proud & happy to be named the Danish PFA Player of the Year for 2016 🏆#Sport2016 pic.twitter.com/0htWXnhB3F— Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 8 января 2017 г.
Напомним, «лисы» в минувшем году впервые в своей
истории стали чемпионами Англии. Отметим, что в
нынешнем сезоне «Лестер» также с первого место вышел из группы Лиги чемпионов в
1/8 финала турнира, где сыграет с «Севильей».
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