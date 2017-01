Голкипер «Лестера» Шмейхель признан футболистом года в Дании

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом 2016 года в Дании.

Об этом сообщил сам футболист, написав в твиттере: «Очень горд и счастлив быть признанным лучшим футболистом 2016 года в Дании».

Very proud & happy to be named the Danish PFA Player of the Year for 2016 🏆#Sport2016 pic.twitter.com/0htWXnhB3F