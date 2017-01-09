Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью»

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своей поле разгромил «Болонью» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин и один гол забил Пауло Дибала.

Команда из Турина с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре «Ювентус» 15 января сыграет на выезде с «Фиорентиной», а красно-синие днем ранее сыграет с «Кротоне».

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19-й тур