Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью»
В матче
19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своей поле разгромил «Болонью» со
счетом 3:0.
В составе
победителей дубль оформил Гонсало Игуаин и один гол забил Пауло Дибала.
Команда из
Турина с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на
15-й строчке, имея в активе 20 очков.
В следующем
туре «Ювентус» 15 января сыграет на выезде с «Фиорентиной», а красно-синие днем
ранее сыграет с «Кротоне».
Чемпионат
Италии
19-й тур
Матч
Голы
Игуаин 7 (1:0). Дибала 41 (2:0 - пен.). Игуаин 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Нето, Бардзальи, Кьеллини, Лихтштайнер, Асамоа, Стураро, Хедира (Ринкон, 81), Пьянич (Куадрадо, 70), Маркизио, Дибала, Игуаин (Манджукич, 73)
Болонья: Миранте, Торосидис, Масина, Ойконому, Донса, Майетта, Крейчи (Риццо, 71), Вивиани, Джемаили (Пулгар, 71), Дестро, Ди Франческо (Мунье, 88)
Предупреждения:
Лихтштайнер, 17 - Торосидис, 35; Ди Франческо, 45
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
08 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция