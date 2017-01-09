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Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своей поле разгромил «Болонью» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин и один гол забил Пауло Дибала.

Команда из Турина с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре «Ювентус» 15 января сыграет на выезде с «Фиорентиной», а красно-синие днем ранее сыграет с «Кротоне».

Чемпионат Италии
19-й тур

Матч

Ювентус - Болонья - 3:0 (2:0)

Голы

Игуаин 7 (1:0). Дибала 41 (2:0 - пен.). Игуаин 55 (3:0).

Состав

Ювентус: Нето, Бардзальи, Кьеллини, Лихтштайнер, Асамоа, Стураро, Хедира (Ринкон, 81), Пьянич (Куадрадо, 70), Маркизио, Дибала, Игуаин (Манджукич, 73)

Болонья: Миранте, Торосидис, Масина, Ойконому, Донса, Майетта, Крейчи (Риццо, 71), Вивиани, Джемаили (Пулгар, 71), Дестро, Ди Франческо (Мунье, 88)

Предупреждения:

Лихтштайнер, 17 - Торосидис, 35; Ди Франческо, 45

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

08 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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