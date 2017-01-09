Форвард «Атлетико Насьональ» Беррио близок к переходу в «Зенит»

Нападающий колумбийского футбольного клуба «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит», об этом заявил президент медельинского клуба Хуан Карлос.

«Мы ведем переговоры с «Зенитом» и близки к соглашению. Если все пойдет как надо, то в ближайшие дни Беррио отправится в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом». «Зенит» является одним из лучших клубов в Европе и мире. Они знают, чего хотят, сумма трансфера составит около 6-7 миллионов евро», - сказал Карслос.

За «Атлетико Насьональ» 25-летний колумбийский футболист провел 115 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 15 голевых передач. В октябре минувшего года Беррио дебютировал в составе национальной сборной в матче против Парагвая (1:0).

По данным transfermarkt.de, стоимость нападающего составляет один миллион евро.

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