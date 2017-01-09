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«Лион» забил пять безответных мячей «Монпелье» в 1/32 финала Кубка Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Лион» разгромил «Монпелье» со счетом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Максвелл Корне и по разу отличились Александр Ляказетт, Муктар Дьякаби и Набиль Фекир.

Соперник «львов» по следующему раунду турнира определится позднее в жеребьевке.

Кубок Франции
1/32 финала

«Лион» - «Монпелье» 5:0 (3:0)
Голы: Александр Ляказетт 4 (1:0), Муктар Дьякаби 9 (2:0), Набиль Фекир 42 (3:0), Максвелл Корне 70 (4:0), Максвелл Корне 75 (5:0).

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