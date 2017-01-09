«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству домашних побед кряду

«Ювентус» в матче 19-го тура чемпионата Италии на своем поле разгромил «Болонью» (3:0) и тем самым установил рекорд Серии А по количеству домашних побед подряд.

Победа над «Болоньей» стала 26-й для команды из Турина, последний раз «Старая сеньора» на своем поле проиграла в августе 2015 года команде «Удинезе» (0:1).

Стоит отметить, что подопечные Массимилиано Алегри побили свой же рекорд, установленный в 2014 году. Тогда победная серия «Ювентуса» длилась 25 матчей.