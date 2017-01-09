«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству домашних побед кряду
«Ювентус» в
матче 19-го тура чемпионата Италии на своем поле разгромил «Болонью» (3:0) и
тем самым установил рекорд Серии А по количеству домашних побед подряд.
Победа над «Болоньей» стала 26-й для команды из Турина, последний раз «Старая сеньора» на своем поле проиграла в августе 2015 года команде «Удинезе» (0:1).
👏👏👏 26 vittorie consecutive allo Juventus Stadium: nuovo record assoluto nella storia della @SerieA_TIM! 👌#JuveBologna ⚪️⚫️ #FinoAllaFine pic.twitter.com/q4V1l0BtoC— JuventusFC (@juventusfc) 8 января 2017 г.
Стоит отметить, что подопечные Массимилиано Алегри побили свой же рекорд, установленный в 2014 году. Тогда победная серия «Ювентуса» длилась 25 матчей.
Матч
Голы
Игуаин 7 (1:0). Дибала 41 (2:0 - пен.). Игуаин 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Нето, Бардзальи, Кьеллини, Лихтштайнер, Асамоа, Стураро, Хедира (Ринкон, 81), Пьянич (Куадрадо, 70), Маркизио, Дибала, Игуаин (Манджукич, 73)
Болонья: Миранте, Торосидис, Масина, Ойконому, Донса, Майетта, Крейчи (Риццо, 71), Вивиани, Джемаили (Пулгар, 71), Дестро, Ди Франческо (Мунье, 88)
Предупреждения:
Лихтштайнер, 17 - Торосидис, 35; Ди Франческо, 45
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
08 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция