Андрей Разин: Игровая дисциплина и самоотдача у «Югры» на высоком уровне

Главный тренер «Югры» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во втором периоде мы действительно переигрывали, но и нас немного подломили удаления. В третьем периоде играли по счету и немного не дотерпели. Игровая дисциплина на высоком уровне, самоотдача тоже на высоком уровне. Это все воздалось, и удача к нам повернулась в третьем периоде», - сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Роман Людучин, Егор Иванов и Павел Варфоломеев, у гостей – Илья Крикунов. Клуб из Ханты-Мансийска занимает 12-е место в Восточной конференции, сочинцы идут восьмыми на Западе.