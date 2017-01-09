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Андрей Разин: Игровая дисциплина и самоотдача у «Югры» на высоком уровне

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Югры» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во втором периоде мы действительно переигрывали, но и нас немного подломили удаления. В третьем периоде играли по счету и немного не дотерпели. Игровая дисциплина на высоком уровне, самоотдача тоже на высоком уровне. Это все воздалось, и удача к нам повернулась в третьем периоде», - сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Роман Людучин, Егор Иванов и Павел Варфоломеев, у гостей – Илья Крикунов. Клуб из Ханты-Мансийска занимает 12-е место в Восточной конференции, сочинцы идут восьмыми на Западе.

Матч

Югра - ХК Сочи - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Людучин (Шулаков), 39:47 (1:0). Крикунов (Костицын, Петерссон), 52:40 (1:1). Варфоломеев (Акмальдинов), 59:09 (2:1).

Место и дата

08 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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