Андрей Разин: Игровая дисциплина и самоотдача у «Югры» на высоком уровне
Главный тренер «Югры»
Андрей Разин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«Во втором периоде мы действительно переигрывали, но и нас
немного подломили удаления. В третьем периоде играли по счету и немного не
дотерпели. Игровая дисциплина на высоком уровне, самоотдача тоже на высоком
уровне. Это все воздалось, и удача к нам повернулась в третьем периоде», -
сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, у хозяев льда отличились Роман Людучин, Егор Иванов и Павел Варфоломеев, у гостей – Илья Крикунов. Клуб из Ханты-Мансийска занимает 12-е место в Восточной конференции, сочинцы идут восьмыми на Западе.
Матч
Югра - ХК Сочи - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Людучин (Шулаков), 39:47 (1:0). Крикунов (Костицын, Петерссон), 52:40 (1:1). Варфоломеев (Акмальдинов), 59:09 (2:1).
Место и дата
08 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция