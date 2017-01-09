Вячеслав Буцаев: Легко позволили забить второй гол, а третий и вовсе пропустили в пустые ворота
Главный тренер «Сочи»
Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Югры» (1:3) в
матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Игра была
обоюдоострая. В конце второго периода мы пропустили гол в меньшинстве, но
здорово, что смогли сравнять счет. В третьем периоде были моменты, но, к сожалению,
легко позволили забить второй гол. А третий и вовсе пропустили в пустые ворота»,
- сказал Буцаев на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, у хозяев льда отличились Роман Людучин, Егор Иванов и Павел Варфоломеев, у гостей – Илья Крикунов. Клуб из Ханты-Мансийска занимает 12-е место в Восточной конференции, сочинцы идут восьмыми на Западе.
Матч
Югра - ХК Сочи - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Людучин (Шулаков), 39:47 (1:0). Крикунов (Костицын, Петерссон), 52:40 (1:1). Варфоломеев (Акмальдинов), 59:09 (2:1).
Место и дата
08 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция