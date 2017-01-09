Вячеслав Буцаев: Легко позволили забить второй гол, а третий и вовсе пропустили в пустые ворота

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Югры» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра была обоюдоострая. В конце второго периода мы пропустили гол в меньшинстве, но здорово, что смогли сравнять счет. В третьем периоде были моменты, но, к сожалению, легко позволили забить второй гол. А третий и вовсе пропустили в пустые ворота», - сказал Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Роман Людучин, Егор Иванов и Павел Варфоломеев, у гостей – Илья Крикунов. Клуб из Ханты-Мансийска занимает 12-е место в Восточной конференции, сочинцы идут восьмыми на Западе.