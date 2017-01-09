Седьмой этап «Дакара» сокращен вдвое из-за непогоды
Седьмой этап ралли-марафона «Дакар» сокращен с 322 км до 161
км, сообщает Autosport.
По информации издания, организаторы приняли решение
сократить дистанцию из-за последствий дождей в Боливии.
Ранее из-за непогоды был сокращен пятый этап, а шестой отменен.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически