Голкипер «Дженоа» Перин выбыл на длительный срок из-за травмы колена
Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин выбыл на длительный срок
из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщает
пресс-служба клуба.
В матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:1) Перин на четвертой минуте, отбив удар нападающего гостей Эдина Джеко, неудачно приземлился на колено. Затем несколько минут отыграл и был заменен на Эудженио Ламанну на девятой минуте.
8 января 2017 г.
В ближайшие дни 24-летнему вратарю будет сделана операция.
Матч
Голы
Иццо 36 (0:1 - автогол).
Состав
Дженоа: Перин (Ламанна, 9), Муньос, Бурдиссо, Иццо, Кофи, Лаксальт, Ригони, Нинкович (Эденилсон, 62), Лазович (Пинилья, 78), Окампос, Симеоне
Рома: Щесны, Жуан, Фацио, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Манолас, 85), Де Росси, Строотман, Наингголан (Паредес, 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 78)
Предупреждения:
Кофи, 27; Окампос, 81 - Рюдигер, 38; Де Росси, 49; Строотман, 66; Фацио, 84
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция