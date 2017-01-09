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Голкипер «Дженоа» Перин выбыл на длительный срок из-за травмы колена

Источник:  ФК «Дженоа»Комментарии

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба клуба.

В матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:1) Перин на четвертой минуте, отбив удар нападающего гостей Эдина Джеко, неудачно приземлился на колено. Затем несколько минут отыграл и был заменен на Эудженио Ламанну на девятой минуте.

В ближайшие дни 24-летнему вратарю будет сделана операция.

Матч

Дженоа - Рома - 0:1 (0:1)

Голы

Иццо 36 (0:1 - автогол).

Состав

Дженоа: Перин (Ламанна, 9), Муньос, Бурдиссо, Иццо, Кофи, Лаксальт, Ригони, Нинкович (Эденилсон, 62), Лазович (Пинилья, 78), Окампос, Симеоне

Рома: Щесны, Жуан, Фацио, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Манолас, 85), Де Росси, Строотман, Наингголан (Паредес, 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 78)

Предупреждения:

Кофи, 27; Окампос, 81 - Рюдигер, 38; Де Росси, 49; Строотман, 66; Фацио, 84

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

08 января 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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