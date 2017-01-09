Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампу-Бэй Лайтинг» со счетом 6:2.

В составе победителей голами отметились Конор Шири, Эрик Фер, Крис Куниц, Скотт Уилсон, Фил Кессел и Крис Летанг, а у гостей шайбы забросили Джонатан Друэн и Владислав Наместников.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин отыграл чуть более 17 минут, но полезными действиями так и не отметился.

У «Тампы» из россиян на лед вышли: Наместников и Никита Кучеров, сыгравшие по 17 минут и голкипер Андрей Василевский, отразивший 34 броска из 40.

«Питтсбург» одержал пятую победу кряду и с 57-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 42 балла.

В следующем туре «Пингвинз» 12 января на выезде сыграют с «Вашингтоном», а «Лайтинг» на следующий день примут «Баффало».

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