Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на
домашнем льду обыграл «Тампу-Бэй Лайтинг» со счетом 6:2.
В составе победителей голами отметились Конор Шири, Эрик
Фер, Крис Куниц, Скотт Уилсон, Фил Кессел и Крис Летанг, а у гостей шайбы
забросили Джонатан Друэн и Владислав Наместников.
Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин отыграл чуть более 17 минут, но полезными действиями так и не отметился.
У «Тампы» из россиян на лед вышли: Наместников и Никита Кучеров, сыгравшие по 17 минут и голкипер Андрей Василевский, отразивший 34 броска из 40.
«Питтсбург» одержал пятую победу кряду и с 57-ю очками
занимает второе место в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в
активе 42 балла.
В следующем туре «Пингвинз» 12 января на выезде сыграют с «Вашингтоном»,
а «Лайтинг» на следующий день примут «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Тампа-Бэй - 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)
Голы:
Друэн (Филппула, Хедман), 22:19 (0:1). Шири (Кросби, Раст), 26:44 (1:1). Фер (Каллен), 31:14 (2:1). Куниц (Бонино, Мяяття), 42:33 (3:1). Уилсон 43:28 (4:1). Наместников (Строльман, Друэн), 45:40 (4:2). Кессел (Кросби, Шири), 47:50 (5:2). Летанг (Каллен, Шульц), 57:20 (6:2).
Место и дата
09 января 01:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция