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Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампу-Бэй Лайтинг» со счетом 6:2.

В составе победителей голами отметились Конор Шири, Эрик Фер, Крис Куниц, Скотт Уилсон, Фил Кессел и Крис Летанг, а у гостей шайбы забросили Джонатан Друэн и Владислав Наместников.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин отыграл чуть более 17 минут, но полезными действиями так и не отметился.

У «Тампы» из россиян на лед вышли:  Наместников и Никита Кучеров, сыгравшие по 17 минут и голкипер Андрей Василевский, отразивший 34 броска из 40.

«Питтсбург» одержал пятую победу кряду и с 57-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 42 балла.

В следующем туре «Пингвинз» 12 января на выезде сыграют с «Вашингтоном», а «Лайтинг» на следующий день примут «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Тампа-Бэй - 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

Голы:

Друэн (Филппула, Хедман), 22:19 (0:1). Шири (Кросби, Раст), 26:44 (1:1). Фер (Каллен), 31:14 (2:1). Куниц (Бонино, Мяяття), 42:33 (3:1). Уилсон 43:28 (4:1). Наместников (Строльман, Друэн), 45:40 (4:2). Кессел (Кросби, Шири), 47:50 (5:2). Летанг (Каллен, Шульц), 57:20 (6:2).

Место и дата

09 января 01:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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