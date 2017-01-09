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ЦСКА – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В понедельник, 9 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА сыграет со СКА.

Встреча пройдет в Москве в ледовом дворце спорта ЦСКА и начнется в 19:30 по столичному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В активе обеих команд по 107 очков, но из-за большего количества побед ЦСКА занимает первое место, а СКА расположился строчкой ниже, имея игру в запасе.

Отметим, команды уже трижды встречались в этом сезоне. Дважды побеждала команда из Санкт-Петербурга со счетом 6:3 и 2:0. И один раз удача была на стороне московского клуба (2:1).

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Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - СКА

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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