25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на
домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 ОТ.
В составе победителей голами отметились Дэвид Савар и забивший
в овертайме Ник Фолиньо, а у гостей единственную шайбу за 17 секунд до конца
третьего периода забросил Брэйден Шенн.
Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 25
бросков из 26 и был признан первой звездой матча.
Форвард команды из Филадельфии Роман Любимов провел на льду
девять минут, но полезными действиями так и не отметился, а его партнер по
команде, защитник Иван Проворов отыграл чуть более 23 минут и заработал одно
очко, отдав результативную передачу.
«Коламбус» с 60-ю очками лидирует в Восточной конференции, а
«Филадельфия» в ней же расположилась на шестой строчке, имея в активе 48
баллов.
В следующем туре «Блю Джекетс» 11 января на выезде сыграют с «Каролиной», а «Флайерз» в этот же день встретится с «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Филадельфия - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Савар (Карлссон), 27:08 (1:0). Шенн (Проворов), 59:43 (1:1). Фолиньо (Джонс), 62:33 (2:1).
Место и дата
09 января 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция