25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 ОТ.

В составе победителей голами отметились Дэвид Савар и забивший в овертайме Ник Фолиньо, а у гостей единственную шайбу за 17 секунд до конца третьего периода забросил Брэйден Шенн.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 26 и был признан первой звездой матча.

Форвард команды из Филадельфии Роман Любимов провел на льду девять минут, но полезными действиями так и не отметился, а его партнер по команде, защитник Иван Проворов отыграл чуть более 23 минут и заработал одно очко, отдав результативную передачу.

«Коламбус» с 60-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.

В следующем туре «Блю Джекетс» 11 января на выезде сыграют с «Каролиной», а «Флайерз» в этот же день встретится с «Баффало».

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