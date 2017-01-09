Луческу дал разрешение «Галатасараю» на переговоры с Ломбертсом
Главный тренер «Зенита»
Мирча Луческу дал разрешение «Галатасараю» вести переговоры с бельгийцем
Николасом Ломбертсом, сообщает Fotomac.
По информации издания, турецкому клубу предстоит согласовать
условия личного контракта с защитником.
Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что «Галатасарай» готовит
официальное предложение команде из Санкт-Петербурга по трансферу Ломбертса.
В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 12
матчах «Зенита».
По данным transfermarkt.de, стоимость бельгийца составляет 2,5 миллиона евро.
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