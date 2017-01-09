Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луческу дал разрешение «Галатасараю» на переговоры с Ломбертсом

Источник:  FotomacКомментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал разрешение «Галатасараю» вести переговоры с бельгийцем Николасом Ломбертсом, сообщает Fotomac.

По информации издания, турецкому клубу предстоит согласовать условия личного контракта с защитником.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что «Галатасарай» готовит официальное предложение команде из Санкт-Петербурга по трансферу Ломбертса.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 12 матчах «Зенита».

По данным transfermarkt.de, стоимость бельгийца составляет 2,5 миллиона евро.

«Спартак» усилится форвардом «Ривер Плейт»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Атлетико Насьональ» Беррио близок к переходу в «Зенит»Нападающий колумбийского футбольного клуба «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит», об этом заявил президент медельинского клуба Хуан Карлос в интервью изданию My Wealthy Affiliate.Китайский клуб готов заплатить 25 млн фунтов за капитана «Уотфорда»Форвард «Уотфорда» Трой Дини может стать еще одной звездой в чемпионате Китая. Об этом сообщает британская Mirror.«Спартак» усилится форвардом «Ривер Плейт»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» усилится форвардом «Ривер Плейт»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Ракицкого: Интерес «Зенита»? Думаю, это уже не актуальноВадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, поделился мнением о возможном переходе игрока в «Зенит».Агент Эбуэ: Завтра трансфер Куасси в «Селтик» будет подтвержден официальноАгент полузащитника «Краснодара» Куасси Эбуэ Ив Амагбеньон рассказал, что завтра будет официально объявлено о переходе 19-летнего ивуарийца в «Селтик».«Дженоа» – «Рома». Кришито присутствует на матчеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Рома», сообщает Football Italia.Только «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынкаТолько «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынкаВторой месяц пробавляемся трансферными слухами. Слухи приходят пачками.Кассано может продолжить карьеру в КитаеНападающий «Сампдории» Антонио Кассано может стать еще одним игроком, который продолжит свою футбольную карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Corriere Dello Sport.Смолов и Попов остаются в России? Трансферные слухи за минувшие суткиСмолов и Попов остаются в России? Трансферные слухи за минувшие сутки«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в годПродолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клубаИнтерес к защитнику «Енисея» Валерию Кичину проявляют четыре клуба из Китая. Об этом сообщил источник из окружения игрока.«Манчестер Сити» возобновил интерес к ЛапортеИнтерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этому сообщают британские СМИ.Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.Игроки киевского «Динамо» Гладкий и Сидорчук могут перейти в «Фенербахче»«Фенербахче» интересуется двумя игроками киевского «Динамо». Это Александр Гладкий и Сергей Сидорчук.Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»Интерес к нападающему «Анжи» Филиппу Будковскому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше – Миранчук или СеминБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».«Барселона» и «Реал» интересуются Деле АллиИнтерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию приобретением двух игроков. Об этом сообщают британские СМИ.«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ«Ливерпуль» хотел бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса уже в январе. Об этом сообщают британские СМИ.
Главные новости
Футбол
Луческу дал разрешение «Галатасараю» на переговоры с Ломбертсом
Хоккей
25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию»
Хоккей
Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Хоккей
НХЛ. «Чикаго» принимает «Нэшвилл», «Оттава» - «Эдмонтон» и другие матчи. Онлайн
Футбол
Форвард «Атлетико Насьональ» Беррио близок к переходу в «Зенит»
Футбол
Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью»
Футбол
Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»
Биатлон
Александр Касперович: Планируем, что Сливко выступит в эстафете в Рупольдинге
Биатлон
Гараничев, Волков и Сливко вошли в состав сборной России на этап в Рупольдинге
Футбол
Китайский клуб готов заплатить 25 млн фунтов за капитана «Уотфорда»
все новости
Галатасарай
Галатасарайкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Николас Ломбертс
Николас Ломбертсвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы