Хет-трик Хартмана и гол Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на
домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2.
В составе победителей хет-трик оформил Райан Хартман и по
разу отличились Артемий Панарин и Никлас Яльмарссон, а у гостей шайбы забросили
Маттиас Экхольм и Остин Уотсон.
Российский форвард команды из Чикаго Артемий Панарин провел
на льду чуть более 16 минут, а его партнер по команде Артем Анисимов отыграл на
минуту больше.
«Чикаго» с 57-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Нэшвилл»
в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 41 балл.
В следующем туре «Блэкхокс» 11 января примет «Детройт», а «Предаторз»
в этот же день встретится с «Ванкувером».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Панарин (Кэмпбелл, Кейн), 7:45 (1:0). Экхольм (Фишер), 8:30 (1:1). Хьялмарссон (Кит, Кейн), 14:04 (2:1). Уотсон (Фишер), 42:01 (2:2). Хартман (Паник, Керо), 51:49 (3:2). Хартман 58:46 (4:2). Хартман (Хьялмарссон, Кейн), 59:28 (5:2).
Место и дата
09 января 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция