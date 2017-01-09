Хет-трик Хартмана и гол Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Райан Хартман и по разу отличились Артемий Панарин и Никлас Яльмарссон, а у гостей шайбы забросили Маттиас Экхольм и Остин Уотсон.

Российский форвард команды из Чикаго Артемий Панарин провел на льду чуть более 16 минут, а его партнер по команде Артем Анисимов отыграл на минуту больше.

«Чикаго» с 57-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре «Блэкхокс» 11 января примет «Детройт», а «Предаторз» в этот же день встретится с «Ванкувером».

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