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Сергей Карякин: Остается надеяться, что погода станет лучше и мы сможем продолжить гонку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о погодных условиях в Боливии, а также о своем выходном.

«Сегодня день отдыха, встали позже обычного, ночевали в гостинице. Очень холодно, видимо, в Боливии даже не подозревают, что такое батареи и бывает обогрев зданий. Спал под одеялом, была бы шапка - надел бы. Зато принял горячую ванну, что для меня сейчас просто седьмое небо. Постирал вещи, но, кажется, за ночь они стали только еще более мокрыми. Сейчас поедем в бивуак, постараюсь по дороге купить тепловентилятор, установим его в техничке. Много работы предстоит с квадроциклом, нужно все проверить, чтобы ко второй неделе «Дакара» он был как новый, и я не переживал за его техническое состояние.

Сегодня день отдыха, встали позже обычного, ночевали в гостинице. Очень холодно, видимо, в Боливии даже не подозревают, что такое батареи и бывает обогрев зданий. Спал под одеялом, была бы шапка - надел бы. Зато принял горячую ванну, что для меня сейчас просто седьмое небо) Постирал вещи, но, кажется, за ночь они стали только еще более мокрыми. Сейчас поедем в бивуак, постараюсь по дороге купить тепловентилятор, установим его в техничке. Много работы предстоит с квадроциклом, нужно все проверить, чтобы ко второй неделе «Дакара» он был как новый, и я не переживал за его техническое состояние. В команде все хорошо, царит понимание и любовь))) К сожалению, Боливия встречает нас не очень приятной погодой, идут дожди, дожди, дожди… Ходят слухи, что хотят отменить и предстоящие марафонские этапы, не рад такому положению дел, так как хочется больше насладиться «Дакаром», гонкой, тем более сейчас, когда есть силы. Первые дни дались достаточно тяжело, длинные километражи, плохая погода, что наносило определенный отпечаток. Было невыносимо холодно, когда едешь на лиазоне 400 км по асфальту и идет дождь с градом… В течение пяти часов ты весь абсолютно сырой, уже ничего не чувствуешь. Но все в одинаковых условиях. Как показывает практика, у меня лучше получается ехать длинные спецучастки, это хорошая возможность показать хороший результат. Посмотрим, как будет дальше. Остается надеяться, что погода станет лучше и мы сможем продолжить гонку! Спасибо за вашу поддержку! #fores, #snagracing, #dakar, #dakar2017, #yamaharaptor700, #yamaha, #raptor, #raptor700, #quads, #quad, #indevel, #karyakin, #sergeykaryakin, #дакар, #дакар2017, #ямаха, #карякинсергей, #сергейкарякин, #карякин, #квадроцикл, #квадроциклы, #урал, #ural, #uralavia, #newstarhotel, #dragonfly, #екатеринбург #bikehouse,

Фото опубликовано Sergey Karyakin (@snagracing)

В команде все хорошо, царит понимание и любовь. К сожалению, Боливия встречает нас не очень приятной погодой, идут дожди, дожди, дожди. Ходят слухи, что хотят отменить и предстоящие марафонские этапы, не рад такому положению дел, так как хочется больше насладиться «Дакаром», гонкой, тем более сейчас, когда есть силы. Первые дни дались достаточно тяжело, длинные километражи, плохая погода, что наносило определенный отпечаток. Было невыносимо холодно, когда едешь на лиазоне 400 км по асфальту и идет дождь с градом. В течение пяти часов ты весь абсолютно сырой, уже ничего не чувствуешь. Но все в одинаковых условиях. Как показывает практика, у меня лучше получается ехать длинные спецучастки, это хорошая возможность показать хороший результат. Посмотрим, как будет дальше. Остается надеяться, что погода станет лучше и мы сможем продолжить гонку», - написал Карякин в инстаграме.

Напомним, из-за непогоды пятый этап ралли-марафона был сокращен, а шестой отменен. Также стало известно, что организаторы «Дакара» сократили предстоящий седьмой этап вдвое.

Россиянин в общем зачете занимает второе место, уступая французу Симону Витсу 8 минут 14 секунд.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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