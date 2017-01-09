Сайнс-младший поддержал отца, сошедшего с дистанции на «Дакаре»
Пилот
«Торо Россо» Карлос Сайнс-младший поддержал своего отца после схода с дистанции
на ралли-марафоне «Дакар».
«Не унывай, Карлос Сайнс, ты выиграл два титула WRC, «Дакар» и все равно продолжаешь из года в год выходить на старт, поэтому мы тобой и восхищаемся», - написал сын гонщика в твиттере.
Mucho ánimo @CSainz_oficial , que despues de ganar 2 WRC y un Dakar año a año sigas con el pie a fondo es lo que hace que todos te admiremos— Carlos Sainz (@carlosainz) 6 января 2017 г.
Напомним, Сайнс-старший за пять километров до финиша на одном из этапов попал в страшную аварию. Несмотря на это, испанец доехал до лагеря команды, где уже определили, что отремонтировать машину в отведенное время невозможно.
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