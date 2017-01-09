Сайнс-младший поддержал отца, сошедшего с дистанции на «Дакаре»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший поддержал своего отца после схода с дистанции на ралли-марафоне «Дакар».

«Не унывай, Карлос Сайнс, ты выиграл два титула WRC, «Дакар» и все равно продолжаешь из года в год выходить на старт, поэтому мы тобой и восхищаемся», - написал сын гонщика в твиттере.

Mucho ánimo @CSainz_oficial , que despues de ganar 2 WRC y un Dakar año a año sigas con el pie a fondo es lo que hace que todos te admiremos — Carlos Sainz (@carlosainz) 6 января 2017 г.

Напомним, Сайнс-старший за пять километров до финиша на одном из этапов попал в страшную аварию. Несмотря на это, испанец доехал до лагеря команды, где уже определили, что отремонтировать машину в отведенное время невозможно.