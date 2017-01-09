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Сайнс-младший поддержал отца, сошедшего с дистанции на «Дакаре»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший поддержал своего отца после схода с дистанции на ралли-марафоне «Дакар».

«Не унывай, Карлос Сайнс, ты выиграл два титула WRC, «Дакар» и все равно продолжаешь из года в год выходить на старт, поэтому мы тобой и восхищаемся», - написал сын гонщика в твиттере.

Напомним, Сайнс-старший за пять километров до финиша на одном из этапов попал в страшную аварию. Несмотря на это, испанец доехал до лагеря команды, где уже определили, что отремонтировать машину в отведенное время невозможно.

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