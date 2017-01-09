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«Торино» отклонил предложение «Арсенала» в 65 миллионов евро за Белотти

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Футбольный клуб «Торино» отказался продать лондонскому «Арсеналу» нападающего Андреа Белотти за 65 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, клуб из Турина не устроила данная сумма и потому клуб отклонил предложение.

«Мы получили предложение, но оно не соответствует трансферной стоимости Белотти. Он стоит больше, чем за него предложили», - сказал спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи.

Напомним, в декабре минувшего года 23-летний форвард заключил новый контракт с «Торино», рассчитанный на пять лет. В договоре прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

По данным transfermarkt.de, стоимость итальянца составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Белотти принял участие в 19 матчах «быков», забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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