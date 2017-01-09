«Кливленд» победил «Финикс», Леброн Джеймс заработал 10-тысячное очко
В матче регулярного
чемпионата НБА «Кливленд» на выезде обыграл «Финикс» со счетом 120:116 (41:28,
28:25, 24:37, 27:26).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Эрик
Бледсоу, в его активе 31 очко.
Форвард команды из Кливленда Леброн Джеймс заработал в этом
матче 28 очков, а также набрал 10-тысячное очко с игры, став 14-м игроком в
истории НБА, которому это удалось. Рекорд по этому показателю принадлежит
Кариму Абдул-Джаббару – 15837 очков.
«Кливленд» лидирует в Восточной конференции, а «Финикс»
расположился на 13-й строчке на Западе.
В следующем туре «Кавальерс» 11 января примет «Юту», а «Санс»
13 января встретится с «Далласом».
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09 января 04:30, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
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