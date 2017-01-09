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«Кливленд» победил «Финикс», Леброн Джеймс заработал 10-тысячное очко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на выезде обыграл «Финикс» со счетом 120:116 (41:28, 28:25, 24:37, 27:26).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Эрик Бледсоу, в его активе 31 очко.

Форвард команды из Кливленда Леброн Джеймс заработал в этом матче 28 очков, а также набрал 10-тысячное очко с игры, став 14-м игроком в истории НБА, которому это удалось. Рекорд по этому показателю принадлежит Кариму Абдул-Джаббару – 15837 очков.

«Кливленд» лидирует в Восточной конференции, а «Финикс» расположился на 13-й строчке на Западе.

В следующем туре «Кавальерс» 11 января примет «Юту», а «Санс» 13 января встретится с «Далласом».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Финикс - Кливленд - 116:120

Место и дата

09 января 04:30, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция

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