15 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо»
В матче
регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Орландо» со
счетом 111:95 (40:34, 22:26, 19:9, 31:26).
Самыми
результативными стали форвард хозяев площадки Джулиус Рэндл и выступающие за команду
гостей Серж Ибака, Эван Фурнье и Никола Вучевич, в их активе по 19 очков.
Российский
центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 30 минут и за это время
заработал 15 очков, сделал девять подборов, две передачи и один перехват.
Обе
команды в турнирной таблице расположились на 12-й строчке, только «Лейкерс» в
Западной конференции, а «Орландо» в Восточной.
В следующем туре команда из Лос-Анджелеса 11 января примет «Портленд», а «Мэджик» 12 января сыграет на выезде с «Клипперс».
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Матч
Место и дата
09 января 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция