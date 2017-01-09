15 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Орландо» со счетом 111:95 (40:34, 22:26, 19:9, 31:26).

Самыми результативными стали форвард хозяев площадки Джулиус Рэндл и выступающие за команду гостей Серж Ибака, Эван Фурнье и Никола Вучевич, в их активе по 19 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 30 минут и за это время заработал 15 очков, сделал девять подборов, две передачи и один перехват.

Обе команды в турнирной таблице расположились на 12-й строчке, только «Лейкерс» в Западной конференции, а «Орландо» в Восточной.

В следующем туре команда из Лос-Анджелеса 11 января примет «Портленд», а «Мэджик» 12 января сыграет на выезде с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат