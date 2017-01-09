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«Лейкерс» обыграли «Орландо», Мозгов набрал 15 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» нанесли поражение «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (111:95).

Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов провел на площадке 30 минут. За это время он набрал 15 очков, сделал 9 подборов, 2 результативные передачи и 1 перехват.

19 очков, 9 подборов и 5 передач - в активе форварда «Лейкерс» Джулиуса Рендла.

«Лейкерс» одержали вторую победу подряд, «Орландо» потерпел третье кряду поражение.

Матч

Лейкерс - Орландо - 111:95

Место и дата

09 января 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция


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